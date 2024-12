Neuwahlen beim La Crosse-Komitee

Ende November fanden die Neuwahlen beim Partnerschaftskomitee La Crosse statt. Unter der Leitung von Bürgermeister Roland Eichmann gab es zunächst einen Überblick über die beiden letzten Jahre.

Neben den vielen jährlich stattfindenden Veranstaltungen wie dem Super-Bowl-Quiz, der Teilnahme bei der Aktion „Saubere Stadt, der Ausrichtung eines amerikanischen Vormittages auf dem Friedberger Volksfest und dem Verkauf von Leckereien auf dem Adventsmarkt gab es auch einige tolle zusätzliche Programmpunkte. So gab es im letzten Jahr bei dem Besuch des amerikanischen Komitees und einer Gruppe mit Austauschschülern der High-Schools in La Crosse ein umfangreiches und informatives Programm, beispielsweise eine Führung bei der Augsburger Rocket Factory, der Bürgerenergiegenossenschaft und einem Ausflug nach Bad Wörishofen. Zum 20-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft in diesem Jahr fand ein Konzert im Friedberger Schloss mit der Big Band aus Madison statt und auch wurde das Amerikahaus in Augsburg besucht, mit spannenden Einblicken in die Geschichte.

Besonders erfreut zeigte sich der Vorstand darüber, dass in den letzten beiden Jahren viele neue Mitglieder zum Komitee dazu gestoßen sind. Anschließend erfolgten die Wahlen, bei der Bernd Sevenich, Florian Fleig und Klaus Frank zum Vorstand gewählt wurden. Vervollständigt wird das Team um die Schatzmeisterin Anita Steiner, um die Schriftführerinnen Dr. Petra Krehan und Barbara Sevenich sowie um die Beisitzer Dr. Jens Jakobus, Renate Mayer und Inge Kastenhofer. Das gesamte Komitee freut sich auf die bevorstehenden Aufgaben und hierbei insbesondere auf den bevorstehenden Besuch im nächsten Jahr in La Crosse, der bereits eifrig geplant wird. Interessierte an der Arbeit des Komitees sind zu den Sitzungen eingeladen. Nähere Informationen unter lacrosse@friedberger-partnerstaedte.de.

