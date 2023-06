Friedberg

vor 16 Min.

Olivenöl von Kreta direkt auf den Friedberger Wochenmarkt

Plus Susi und Sven Güntner importieren hochwertiges Olivenöl, das sie freitags am Marienplatz und in ihrem Online-Shop anbieten. Im Ottmaringer Showroom kann auch probiert werden.

Von Sabine Roth Artikel anhören Shape

Hochwertiges Öl aus Kreta und dazu ein paar Erinnerungen an den letzten Griechenland-Urlaub – das gibt es bei Sven und Susi Güntner auf dem Friedberger Wochenmarkt. "OlivenZauber" heißt der Stand, an dem sie Freitagvormittag anzutreffen sind.

"Als Liebhaber der mediterranen Küche hat Olivenöl schon immer Urlaubsgefühle, Genuss und Entspannung in uns ausgelöst. Deshalb haben wir auch immer im privaten Sommerurlaub für uns und unsere Freunde bestes griechisches Olivenöl direkt bei einem Olivenbauern gekauft", erzählt Sven Güntner. Mit der Zeit sei eine richtige Freundschaft entstanden. Nach und nach wurden die Reisekoffer allerdings zu klein, um alle mit Olivenöl aus Kreta zu versorgen. "Als wir dann mehr bestellen wollten, ging das nur ab einer bestimmten Anzahl, und geliefert wurde es auf einer Palette. Und das alles mussten wir dann ja auch irgendwie an die Leute verteilen", erzählt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen