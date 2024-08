100 Jahre Schützen Harthausen-Paar

Das 100-jährige Gründungsfest im Schützenheim in Harthausen feierten die Schützen von Harthausen-Paar gemeinsam mit 18 Vereinen. Es waren alle Ortsvereine von Harthausen-Paar vertreten und fast alle Schützenvereine aus dem Stadtgebiet nahmen teil. Begonnen wurde mit einem Festgottesdienst in der Paarer St. Johannes Kirche; Kaplan Manuel Beege weihte auch ein neues Fahnenband für die Vereinsfahne von Harthausen-Paar, das zum Teil von der Vorstandschaft gestiftet wurde. Der anschließende Festumzug mit Blaskapelle zog durch Paar und Harthausen bis zum Schützenheim. Die Ortsfeuerwehr von Harthausen und Paar übernahm die Absperrung und sorgte so für Sicherheit. Alle Vereine präsentierten sich voller Stolz. Beim Schwenken der Fahnen brach bei einem Ortsverein sogar die Fahnenstange, so enthusiastisch wurden die Fahnen geschwenkt. Der Patenverein Schützenkranz Wulfertshausen schoss dem Verein Harthausen-Paar zu Ehren einen Salut. Nachdem der Zug im Schützenheim angekommen war, ließ Schützenmeister Hans Jürgen Späth die wichtigsten Punkte in 100 Jahren Vereinsgeschichte Revue passieren. Bürgermeister Roland Eichmann gratulierte den Paar-Harthauser Schützen zum Jubiläum und überreichte eine von ihm gestiftete Schützenscheibe, die Anton Oberfrank gestaltet hatte. Auch Gauschützenmeister Wolfgang Maschenbauer gratulierte den Schützen und überreichte Geschenke vom Schützengau und dem bayerischen Sportschützenbund. Dank einer Teamleistung der Mitglieder (inklusive der Schützenjugend) wurden alle Gäste mit Mittagsgerichten, Getränken und anschließen Kaffee und Kuchen versorgt. Zusammen feierten über 300 Freunde des Schützenvereins den Festtag, der erst abends ausklang. Für ihre Leistungen um den Schützenheimbau wurden die Mitglieder des Bauteams geehrt: Michl Johann (zum Ehrenmitglied ernannt), Kitzhofer Josef (zum Ehrenmitglied ernannt), Späth Johann (zum Ehrenmitglied ernannt), Schalk Michael (war schon Ehrenmitglied), Gastl Michael (leider schon verstorben), Steinhart Anton (leider schon verstorben).

Bürgermeister Roland Eichmann überreichte eine Schützenscheibe. Foto: Susanne Späth