Die Ministranten der Pfarrei St. Johannes Baptist Paar waren am Sonntag, 5. Januar und Montag, 6. Januar in Paar und Harthausen unterwegs. Motiviert und durch Schnee und Regen am Sonntag nicht aufzuhalten, brachten sie den Segen in die Häuser.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.