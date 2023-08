Pallottiner erinnern in Herrgottsruh an einen Märtyrer

Im Gedenken an Pater Franz Reinisch, der den Eid auf Hitler verweigerte und von den Nazis ermordet wurde, jähren sich heuer gleich vier wichtige biografische Daten.

Die Pallottiner erinnern am Montag, 21. August, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh an Pater Franz Reinisch, den die Nazis an diesem Tag vor 81 Jahren ermordeten. 2023 ist zudem ein biografisch bedeutsames Datum im Gedenken an diesen Märtyrer: Seit Geburtstag jährt sich zum 120. Mal, vor 95 Jahren erhielt Reinisch seine Priesterweihe und vor 90 Jahren kam er erstmals nach Friedberg, wo er 1933 auch seine Ewige Profess ablegte.

Franz Reinisch kam am 1. Februar 1903 als zweites Kind einer österreichischen Beamtenfamilie in Feldkirch zur Welt. In Hall besuchte er das Franziskanergymnasium. Zunächst studierte er Jura in Innsbruck und Gerichtsmedizin in Kiel. In Kiel fasste er den Entschluss, Priester zu werden.

Franz Reinischs Weg zu den Pallottinern

1923 begann er das Studium der Theologie und Philosophie. Zwei Jahre später trat er in das Priesterseminar in Brixen ein. Dort schloss er rasch Freundschaft mit dem Pallottinerpater Richard Weickgenannt. Über ihn kam er nach seiner Priesterweihe, die er am 29. Juni 1928 empfing, zu den Pallottinern.

Am 3. November 1928 trat er in das Noviziat in Untermerzbach ein. Nach seiner Ersten Profess am 8. Dezember 1930 wirkte er als Lektor der Philosophie in Untermerzbach und in der Jugendarbeit in Augsburg und Friedberg. Dort lernte er die Bewegung von Schönstatt mit ihrer starken Marienverehrung und ihrem von Vinzenz Pallotti herkommenden missionarischen Schwung kennen.

In der Friedberger Pallottikirche erinnert eine Gedenktafel an Pater Franz Reinisch. Foto: Andreas Schmidt (Archivbild)

Reinisch lebte von 1933 bis 1934 im Provinzialat (damals noch im Mezgergut) und zeitweilig im Bruderschaftshaus von Herrgottsruh in Friedberg. Am 8. Dezember 1933 legte er in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh seine Ewige Profess ab.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten kam eine neue Herausforderung in Reinischs Leben als Mensch und Priester. Er bezog klar Stellung gegen deren menschenverachtende Ideologie und suchte in seinen Predigten und Vorträgen die Konfrontation mit den Machthabern. 1940 wurde er daher von der Gestapo mit einem Predigt- und Redeverbot für das Gebiet des gesamten Deutschen Reiches belegt. Als er am 7. April 1942 die Einberufung zur Wehrmacht erhält, steht sein Entschluss fest: Er wird auf Adolf Hitler keinen Eid ablegen.

Reinisch verweigert den Eid auf Hitler

Er ging ganz bewusst zu spät zu seiner Einberufung, verweigerte den Fahneneid, kam in Haft und wurde vor das Reichskriegsgericht gestellt. Wegen “Zersetzung der Wehrkraft” wurde Reinisch zum Tode verurteilt und am 21. August 1942 mit dem Fallbeil im Zuchthaus Brandenburg-Görden hingerichtet.

In seinem Kampf für seinen Glauben und gegen die Unrechtsherrschaft der Nationalsozialisten war er bereit, auch den eigenen Tod in Kauf zu nehmen. Die diözesane Untersuchung im Seligsprechungsprozess für Pater Reinisch wurde 2019 im Bistum Trier abgeschlossen. Über die Seligsprechung muss nun in Rom der Papst entscheiden.

In Friedberg erinnert nahe Herrgottsruh diese Straße an den vor 80 Jahren hingerichteten Pallottiner-Pater Franz Reinisch. Foto: Andreas Schmidt (Archivbild)

In der Wallfahrtskirche Herrgottsruh sowie im Provinzialat in Friedberg erinnern Gedenkreliefs an den Märtyrer Pater Franz Reinisch. Die Stadt Friedberg hat seinem Gedenken auch die Pater-Franz-Reinisch-Straße gewidmet. (AZ)