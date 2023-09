Pallottiner laden zum "Fest der Begegnung"

Haus und Park in Friedberg bieten am 24. September ein abwechslungsreiches Programm.

Schon während der Pandemie hatten die Pallottiner in Friedberg den Plan gefasst, zu einem "Fest der Begegnung" einzuladen, sobald es wieder möglich ist. Am Sonntag, 24. September, öffnen sie daher von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr Park und Pallotti-Haus.

Nach einem Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Pallotti-Kirche finden über den Tag verteilt verschiedene Angebote statt: Kirchen- und Hausführungen, das Theaterstück "abgerungen" von Pater Henkes, spirituell-botanische Führungen durch den Park, ein Bilder-Vortrag zum Thema "Afrika erleben", offenes Singen im Park und musikalische Besinnung in der Kirche. Zudem bieten der Provinzarchivar zwei Führungen durch das neue Archiv an. Ein kleiner, aber feiner Bücherflohmarkt lädt zum Stöbern ein.

Der Park der Pallottiner ist eine kleine Attraktion

Speziell für Kinder gibt es verschiedene Spiele- und Bastelangebote und für Erwachsene Informationsstände zum Thema Mission, Pallotti-Missionarinnen und Missionare auf Zeit und Verlags- und Buchprogramm. Der Park, der sonst öffentlich nicht zugänglich ist und mit seltenen Bäumen bepflanzt ist, ist an sich schon eine kleine Attraktion. Und bei all dem soll es immer Gelegenheit geben, sich zu begegnen und auch die Pallottiner kennenzulernen. Dazu gibt es Essen und Trinken, Kaffee und Kuchen und einen Pizza-Wagen.

Die Begegnung ist aber auch über die Grenzen Europas gedacht: Denn der Erlös des Tages kommt dem Projekt "Wasser ist Leben" zugute. Mit ihm möchten die Pallottiner den Menschen in Afrika den Zugang zu Trinkwasser erleichtern. Das Fest der Begegnung endet um 17 Uhr mit einer liturgischen Feier in der Pallotti-Kirche.