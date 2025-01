Parkendes Auto über Nacht beschädigt: Polizei auf der Suche nach Zeugen

Am Freitag hat ein 42-Jähriger gegen 17.30 Uhr seinen Pkw ordnungsgemäß in der Gabelsbergerstraße 12 in Friedberg geparkt. Als er sein Fahrzeug am Samstag um 13:30 Uhr wieder benutzen wollte, bemerkte er laut Polizeibericht einen Schaden im Bereich des Kühlers. Die Beamten vermuten, dass ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken das Auto angefahren und beschädigt hat. Der Sachschaden wird auf circa 500 EUR geschätzt. Nun bittet die Polizei Friedberg um Hinweise, welche unter der Telefonnummer 0821/3231710 gemeldet werden können. (AZ)

Johannes Kiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis