Seit sieben Jahren ist Peer Dilling im Besitz der Kunstwerke seines vor 30 Jahren gestorbenen Onkels Bernhard „Hadti“ Dilling. Seit zwei Jahren restauriert er sie. Vom 5. Oktober bis zum 27. Oktober organisiert er eine Ausstellung in der Friedberger Archivgalerie. Dafür hat er viel auf sich genommen. Was trieb ihn an?

