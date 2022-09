Friedberg

Pinselstrich um Pinselstrich: Urban Sketching in Friedberg

Seit Kurzem trifft sich jeden Dienstag und Donnerstag eine Gruppe von Leuten im Lokschuppen in Friedberg. Sie zeichnen vor Ort ihre Umgebung, wie sie sie gerade vorfinden.

Plus Am Lokschuppen trifft sich wöchentlich eine Gruppe zum gemeinsamen Urban Sketching – eine internationale Kunstbewegung, die nun auch in Friedberg begeistert.

Hektisch sprinten Pendlerinnen und Pendler Richtung Zug, um noch rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Andere warten gelangweilt und schauen auf ihr Handy. Eine gewöhnliche Szene. Doch etwas unterscheidet sich davon jeden Dienstag und Donnerstag am Friedberger Bahnhof. Denn am Lokschuppen trifft sich seit Kurzem eine Gruppe von Leuten, um ebendieses Alltagsgeschehen mit Stift und Papier festzuhalten. Urban Sketching ist nun auch im Wittelsbacher Land angekommen.

