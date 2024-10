Polizei fahndet nach zwei Unfallfluchten in Friedberg

Die Polizei ermittelt nach zwei Fällen von Fahrerfluchten in Friedberg. Am Mittwoch gegen 11 Uhr fuhr ein bisher unbekanntes Auto rückwärts aus einem Grundstück und fuhr anschließend in einen roten Opel Viva. Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. In der Pater-Franz-Reinsch-Straße kam es zwischen Montag um 17 Uhr und Dienstag um 8 Uhr zu einer weiteren Unfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr in einen geparkten Ford Transit und entfernte sich anschließend widerrechtlich von der Unfallstelle ohne. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Die Polizei Friedberg ermittelt in beiden Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231710 entgegen. (AZ)

