Friedberg

vor 17 Min.

Preise in Supermärkten steigen: Sparen Friedberger jetzt an Lebensmitteln?

Plus Vor allem Obst und Gemüse, Backwaren und Milchprodukte kosten plötzlich einiges mehr. Wir haben uns vor Aldi, Edeka und Norma bei Leuten erkundigt, wie sie reagieren.

Von Elias Pinnow

Karen Jilly steht mit einem vollen Einkaufswagen vor Aldi in Friedberg. Sie hat gerade ihren Zwei-Wochen-Einkauf getätigt und kontrolliert den Einkaufszettel. Nach einem kurzen Blick wird deutlich: Vieles ist merklich teurer geworden. Vor allem bei Milchprodukten sowie Obst und Gemüse ist der Preis gestiegen. "Ich vergleiche ab jetzt mehr und schaue, dass ich Qualität und günstig kriege, falls mir das gelingt." Denn noch vor Kurzem hatte die Friedbergerin 80 Euro für einen vergleichbaren Einkauf bezahlt, nun sind es fast 120 Euro. Vielen Personen aus der Region geht es wie Jilly. Fast über Nacht stiegen vor Kurzem die Lebensmittelpreise in Discountern stark an, einige Produkte kosten nun fast das Doppelte.

