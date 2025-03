Preisträgerkonzert am Gymnasium Friedberg: Junge Künstler begeistern

Kein Stuhl war mehr frei im traditionellen großen Musiksaal des Gymnasiums, als der Vorhang zum jährlichen Preisträgerkonzert der besten jungen Musiker der Schule aufging. Unter Anwesenheit vieler privater Musiklehrer aus Friedberg und Umgebung und vieler Eltern und Großeltern zeigten die jungen Künstler ihr Können.

Mit großer Freude begrüßte Andreas Schriefer, Mitglied des Rektorats, alle Teilnehmer und Gäste. Claus Müller, der neue Vorsitzende des Vereins der Freunde des Gymnasiums, begrüßte die über 40 Teilnehmer mit dem Hinweis, dass es ohne Üben leider nicht funktioniert. Die wichtigste Komponente auf dem Weg zum guten Musiker sei der Spaß an der Musik und am Instrument. Schriefer zollte am Ende der Veranstaltung den vielen jungen Stars Respekt und bedankte sich herzlich bei Musiklehrern und der Fachschaft Musik des Gymnasiums.

Dieses Jahr erstreckten sich die Darbietungen der Teilnehmer zwischen 10 und 16 Jahren über Soloinstrumente wie Fagott, Klavier und Gitarre und Streichinstrumente wie Violine oder Cello. Dazu kam ein großartiges Schlagzeug-Solo, überragende Gesangsdarbietungen oder Duette, souverän von Musiklehrer Stefan Immler am neu renovierten Flügel des Gymnasiums begleitet.

Aber auch der Spaß kam nicht zu kurz: So sorgte eine Band-Pantomime für Lacher – aber auch Bandauftritte mit aktuellen Hits von Ed Sheeran oder Green Day lockerten den Abend auf. Schon Tradition ist mittlerweile der Empfang in der Schulcafeteria, wo der Förderverein Eltern, Musiklehrer und natürlich die jungen Künstler zu einem wunderschönen Buffet eingeladen hatte. Ein fröhlicher Abschluss für einen großartigen Abend voller Musik, Stimmung und Spaß an der Musik.

