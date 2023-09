Friedberg

06:00 Uhr

Radfahrer machen selber Vorschläge zum Start des Radverkehrskonzepts

Radfahren ist an vielen Stellen in Friedberg unsicher, zum Beispiel am Kreisverkehr vor dem Bahnhof. Das Radverkehrskonzept soll das ändern.

Plus Enge Radwege, gefährliche Stellen, schlechte Ampelschaltung: Die Bürgerwerkstatt zeigt Probleme in Friedberg auf. Sicherheit und Infrastruktur sind wichtige Punkte.

Von Ute Krogull

Das Interesse an der Bürgerwerkstatt zum Start des Radverkehrskonzepts war hoch. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer brachten eine Menge Ideen ein und wiesen auf viele Problemstellen hin. Ein Radfahrer brachte es so auf den Punkt: "Wenn man in Friedberg radelt, braucht man Mut!" Gerade, wenn man Kinder habe, fallen einem die Gefahren auf, sagte er. Welche Punkte das sind und wie sie in das Radverkehrskonzept einfließen sollen, darum ging es bei dem Workshop. Auch die erste Bewertung des Verkehrsplanungsbüros, welches das Konzept erstellt, liegt nun vor.

Um die 35 Bürgerinnen und Bürger und auch einige Mitglieder des Stadtrates waren am Donnerstag zu dem Workshop gekommen. Eine gute Zahl für eine Stadt von Friedbergs Größe, wie Maurice Funk vom Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen sagte, der das Konzept erstellt. Eine erste Bestandsaufnahme liegt bereits vor - und vermeldet auch Positives. So ist der Fahrradanteil am Gesamtverkehrsaufkommen mit 21 Prozent vergleichsweise hoch. Es gibt bereits Routen - allerdings vorwiegend als Freizeitnetz. Das spiegele sich auch in der Beschilderung wider. Ziel des Konzepts ist laut Funk ein sicheres, alltagstaugliches Wegeangebot.

