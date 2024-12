Radfahrerin stürzt nach Berührung mit Auto

Am Donnerstag, 5. Dezember, hat es auf der Burgwallstraße in Friedberg einen Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin gegeben. Laut Polizeibericht fuhr die Frau in östlicher Richtung, als sie ein dunkler SUV überholte und am linken Arm touchierte. Daraufhin stürzte die Fahrradfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden. Der Fahrer oder die Fahrerin des SUV fuhr weiter, ohne sich um die Verunfallte zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Friedberg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (AZ)