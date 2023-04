Second-Hand: Radlflohmarkt und Fahrradkodierung sind in Mering beliebt

Beim alljährlichen Radlflohmarkt in Mering kann man ein gebrauchtes Rad (ver)kaufen. Großer Andrang herrscht bei der Aktion "Fahrradkodierung" vom ADFC.

Second-Hand Fahrräder und Zubehör konnten Interessierte am Samstag auf dem Gelände der Meringer Grundschule erwerben. Viele Privatpersonen boten ihre alten Fahrräder an, um etwa Platz in der Garage zu schaffen. Andere freuten sich über günstige Räder, so wie Dilek Dönmez, die zusammen mit ihrer Tochter ein neues (altes) Fahrrad gefunden hat. "Ich hatte viel Glück, eine ältere Dame hat ihr altes Rad zum Verschenken angeboten, weil sie sich ein neues zugelegt hat", berichtet sie. Sie als Mutter werde das Rad benutzen, um zum Beispiel zum Einkaufen oder zur Arbeit zu fahren. Der glückliche Fund auf dem Radlflohmarkt sei eine große Erleichterung für sie, denn ihr machen die aktuell hohen Preise und die Inflation allgemein zu schaffen.

Auch andere Käuferinnen und Käufer konnten günstig - stets auf Verhandlungsbasis - Fahrräder finden. Besonders viele Kinderräder sah man auf dem Gelände. "Das liegt vermutlich daran, dass besonders kleinere Kinder relativ schnell aus ihrem Rahmen herauswachsen und dann wieder ein neues Rad brauchen. Die kleinen Fahrräder sind oft noch in wunderbarem Zustand", berichtet ein Besucher. Und so sah man auch das ein oder andere Kind mit einem neuen gebrauchten Rad davonradeln.

Lange Schlange vor der Fahrradkodierung vom ADFC

Viele Besucher lockte die Kodieraktion vom ADFC auf den Radlflohmarkt. In der langen Warteschlange standen viele Personen mit hochklassigen E-Bikes und Trekkingrädern, die ihrem Rad einen personalisierten Code verpassen wollten. Gegen eine kleine Gebühr wurde dazu ein verschlüsselter Code mit Informationen zu Eigentümer und Adresse in den Rahmen des Fahrrads eingraviert. Zum einen schrecke die Kodierung Diebe ab und der Handel mit gestohlenen Rädern wird erschwert. Zum anderen können gestohlene Fahrräder wieder schnell ihrem Besitzer zugeordnet werden.

Beim Fahrradkodieren wird ein personalisierter Code in den Rahmen eingraviert. Foto: David Honold

Einige Besucherinnen und Besucher berichten auch von verstärkter Sorge um ihr Rad, da immer wieder Fahrräder oder einzelne Teile gestohlen werden. Viele Meringer benutzen deswegen ein altes "Bahnhofsfahrrad", wenn sie morgens einen der zwei Bahnhöfe ansteuern. "Mein teures Rad würde ich nicht am Bahnhof stehen lassen", sagt ein Mann mit E-Bike.

Meringer Grüne veranstalten Radlflohmarkt seit 25 Jahren

Die Veranstalter von der Partei Bündnis 90/Die Grünen - Mering zeigten sich zufrieden mit dem Radlflohmarkt, bei dem schon seit Jahren großer Andrang herrsche. "Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern eine Plattform bieten, um gebrauchte Räder zu verkaufen und zu kaufen und so aktiv das Fahrradfahren unterstützen. Zudem informieren wir über unsere Arbeit im Radverkehrsarbeitskreis", so Petra von Thienen, Fraktionssprecherin ihrer Partei im Marktgemeinderat.