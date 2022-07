Die Vorbereitungen für Reggae in Wulf 2022 sind in vollem Gange

Nach zweijähriger Zwangspause findet dieses Jahr wieder das Kult-Festival Reggae in Wulf statt. Was die Veranstaltung in Wulfertshausen verspricht.

Reggae in Wulf – seit dem Jahr 2000 findet das überregional bekannte Festival auf dem Gelände des Sportvereins Wulfertshausen statt. Bereits einige zehntausend Menschen dürfte das Event über die Zeit begeistert haben. Am Wochenende 29. und 30. Juli ist es wieder so weit.

In den Jahren 2020 und 2021 musste das Kult-Festival pandemiebedingt abgesagt werden. Doch heuer kann Reggae in Wulf wieder stattfinden, nur in etwas kleinerem Umfang als gewohnt. Das liegt nicht an der fehlenden Motivation oder den Mitteln, sondern an der Planung in Corona-Zeiten, erklärt Florian Dreher, der Vorsitzende des Vereins Wulf United: "Wir wussten ja erst im März, ob Veranstaltungen in dieser Größe wieder erlaubt sind, also war die Planung schwierig. Wir wollten aufgrund von Corona-Regelungen niemanden ausschließen müssen."

Reggae in Wulf 2022 wird ein Festival von der Region für die Region

Gerade nach der langen Pause stand Dreher und das 25-köpfige, ehrenamtliche Organisationsteam vor vielschichtigen Herausforderungen. Die Zeit reichte nicht mehr, um viele große Bands zu organisieren und die Interessen einiger ehrenamtlicher Helfer hatten sich verschoben. "Wir haben gemerkt, dass wir in der Zeit ohne Festival alle etwas anderes gemacht haben", erzählt er. "Einige hatten neue Jobs und damit neue Arbeitszeiten, es gab Familiengründungen und man war einfach nicht mehr an das ehrenamtliche Arbeiten gewöhnt." Das Motto der diesjährigen Festivalplanung war also: lieber ein gut geplantes, kleineres Festival als ein großes, schlecht durchdachtes Festival.

Besonders in diesem Jahr ist Reggae in Wulf auf die Fans der Veranstaltung und Menschen aus der Region ausgelegt. "Für uns war klar: Wir wollen 'back to the roots'. Wir wollen ein Festival für die Leute veranstalten, die wirklich Lust darauf haben, mit uns eine gute Zeit zu haben und bunte Vielfalt zu erleben", erzählt Dreher. Das diesjährige Veranstaltungswochenende sieht er als den ersten Schritt in Richtung altbekanntes Festival, um nach der schwierigen Corona-Zeit wieder Fahrt aufzunehmen.

Mit rund 1000 Tageskarten und 500 Zeltplatz-Tickets ist das Event deutlich kleiner als die Jahre zuvor und war innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Auch hier war Sicherheit das oberste Gebot, mit der limitierten Ticketanzahl konnte man sicher gehen, dass auch alle Plätze belegt werden. An Programmpunkten und Highlightswird es trotzdem nicht mangeln: Mit Irie Riddim Soundsystem, dem bereits bekannten musikalischen Wegbegleiter des Festivals, und bekannten Reggae-Bands wie Skarra Mucci kommt niemand musikalisch zu kurz. Weitere Headliner sind Wally & Ami Warning, Raggabund und Sentinel Sound. Die Veranstalter sind stolz, auch viele regionale Bands im Line-up zu haben.

Neben dem Musikprogramm gibt es wieder Essensbuden, Klamottenstände und Mitmachaktionen wie Human Soccer. Für Getränke sorgt der Ausschank und auch die Bierstation wird wieder zu finden sein. Notgedrungene Einsparungen werden bei der Platzverteilung sichtbar. Es wird keinen Kinder- und Familienbereich geben und insgesamt wurde das Festivalgelände etwas verkleinert. Doch auch hier kann Dreher beruhigen: "Da wir ein Festival für Familien sind, ist das schon blöd, aber es wird trotzdem einen für Familien geeigneten Rahmen geben", verspricht er. Ein großes Zelt soll außerdem einen Teil des Bühnenbereichs überspannen, um auch bei schlechtem Wetter ein schönes Festival zu garantieren. Vonnöten wäre das allerdings nicht gewesen, die Wetterprognose verspricht ein sonniges Wochenende.

Die Veranstalter freuen sich auf das Festival Reggae in Wulf

Trotz der Einsparungen und Komplikationen bei der Planung freut sich Dreher: "Die Vorbereitungen sind jetzt in vollem Gange. Anfang nächster Woche fangen wir mit dem Aufbau an und aus den Essensständen, Zelten, Bühnen und Bauzäunen setzt sich ein Festival zusammen. Das ist immer wieder eine schöne Sache."