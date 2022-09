Friedberg-Rinnenthal

18:00 Uhr

Rinnenthal feiert die Einweihung des neuen Kindergartens

In der neu eröffneten Kita in Rinnenthal können die Kinder seit einer Woche herumtoben, schaukeln, malen und miteinander spielen.

Plus 37 Kinder können nun in dem modernen Gebäude spielen und lernen. Vorausgegangen sind Jahre der Planung und schwierige Diskussionen über den Standort.

Von Manuel Rank

Für die Einweihung der neuen Kita in Rinnenthal hatten sich Kinder und Erzieherinnen etwas einfallen lassen. Als Begrüßung stimmen sie das Lied "Wer will fleißige Handwerker seh'n" an. Mit Malerhüten, Schwimmbrillen, Besen, Handschuhen und Helmen ausgestattet, nahmen sie die Gäste mit auf die Baustelle. Den Anfang machten Michael und Florian und schaufelten mit ihren Baggern im Eingangsbereich. Danach folgten Maurerinnen, Glaser, Fliesenlegerinnen und Maler – immer begleitet von der fröhlichen Melodie des Liedes.

