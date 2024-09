„Ausgezeichnete Bayerische Küche“: Goldener Stern erhält seltene Auszeichnung

Dem Goldenen Stern in Rohrbach mangelt es nicht an Auszeichnungen. Nicht nur trägt das Restaurant zwei Michelin-Sterne - es bietet auch verbrieft „Ausgezeichnete Bayerische Küche“ an. So nennt sich das Klassifizierungssiegel des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, das nun vergeben wurde. Lediglich zwei Restaurants in ganz Schwaben dürfen diesen Titel tragen - neben dem Restaurant Hirsch im Neu-Ulmer Stadtteil Finningen ist das der Goldene Stern. Der Inhaber Stefan Fuß erklärt, wie es dazu gekommen ist.

„Ausgezeichnete Bayerische Küche“: Preis für Goldener Stern in Rohrbach

Anders als bei Michelin-Sternen geht dem Siegel „Ausgezeichnete Bayerische Küche“ eine Anmeldung beim Staatsministerium voraus, schildert Fuß. Daraufhin wird das Restaurant getestet. „Das findet im Geheimen statt“, sagt der Restaurant-Chef. Die Testerinnen und Tester achten dabei auf eine Vielzahl von Kriterien. Diese unterteilen sich in vier Kategorien – Produktqualität und Servicequalität sind selbsterklärend. Hinter der Kategorie „Vor den Kulissen“ verbirgt sich eine Bewertung der Gesamterscheinung und der Gasträume. „Hinter den Kulissen“ wirft dagegen einen Blick auf Küchen, Lagerräume und Sanitäranlagen.

Die Ergebnisse des Tests fließen dann in ein Punktesystem ein, bei dem ein Restaurant zwischen einer und drei Rauten abräumen kann. Der Goldene Stern konnte den Höchstwert einfahren, drei Rauten prangen auf der Auszeichnung. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass das Restaurant dieses Siegel erhält - wie Fuß sagt, kann sich das Restaurant schon seit knapp zehn Jahren dieses Titels rühmen: „Für uns ist das eine große Ehre, da nicht viele Restaurants in Bayern dieses Siegel tragen.“ Tatsächlich haben nur 24 Betriebe im Freistaat dieses Klassifizierungssiegel.

Stefan Fuß ist Inhaber des Goldenen Sterns in Rohrbach. Foto: Thomas Ruhl (Archivbild)

Stefan Fuß sieht darin eine schöne Bestätigung für sein Team und ihn. Der Preis reiht sich in weitere Auszeichnungen ein. Der Goldene Stern trägt nicht nur den „grünen Stern“ des Guide Michelin, auch einen Stern in der Kategorie „Bib Gourmand“ des Restaurantführers trägt der Betrieb – diese Auszeichnung weist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Fuß möchte sich auf dem Erfolg allerdings nicht ausruhen. Sein Ziel steht fest: „Wir wollen gute bayerische Küche bieten und sie etwas moderner gestalten,, um sie damit in die Welt zu tragen.“