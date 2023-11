Friedberg

Kirchenmusiker Roland Plomer tritt kürzer, bleibt aber der Musik verbunden

Plus Die Zeit der großen Konzerte vor einem treuen Publikum geht mit einem Wunschprojekt in der Vorweihnachtszeit zu Ende. Dennoch wird weiterhin von dem Friedberger zu hören sein.

Roland Plomer lebt für die Musik. Angefangen hat er mit der klassischen Kirchenmusik und im Laufe der Jahre sein Spektrum vergrößert. "Was mich antreibt, ist das Finden von neuen Gebieten", erzählt er. Kommendes Jahr feiert Plomer seinen 72. Geburtstag. Für ihn ist es nun an der Zeit, Verantwortungsbereiche abzugeben.

Angefangen hat alles in Plomers Elternhaus in Mallersdorf. "Meine Eltern spielten keine Instrumente. Meine Mutter hatte nur gesungen und viel Wert darauf gelegt, dass wir Kinder musizieren", erzählt Plomer. Mit zehn Jahren begann er zu orgeln. Vorerst ohne die Füße zu benutzen, denn der kleine Roland hatte noch zu kurze Beine. In Regensburg studierte er Kirchenmusik und nach Ableisten des Wehrdienstes verschlug es ihn nach St. Jakob in Friedberg. Warum ausgerechnet hierher? "Ich glaube, wegen der kulturellen Möglichkeiten. Die Nähe zu Augsburg oder München. Selbst in Salzburg ist man schnell", antwortet Plomer.

