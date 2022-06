Friedberger Mittelschüler bauen bei Projekt selber Sitzbänke

Plus Friedberger Schülerinnen und Schüler bauen für ihren Pausenhof Mosaik-Sitzbänke und lernen einiges über das Handwerk.

Kurz vor der Einweihung der neuen Sitzbänke helfen zwei Schüler dem Projektleiter Emmeran Heringer-Boos, noch schnell die letzten Schrauben festzuziehen - und gekehrt werden muss auch noch. Dann weiht Rektorin Carmen Audilet die neuen Sitzbänke ein und dankt allen daran beteiligten Personen, denn das Projekt sei ein wahres Gemeinschaftswerk.