Schutz vor Einbrechern: Die Mobile Wache macht Station in Friedberg

Im Herbst und Winter beginnt für Einbrecher die Hauptsaison. Und in unserer Region sind sie sehr aktiv. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord verzeichnete im vergangenen Jahr in seinem Zuständigkeitsbereich 252 Fälle von Wohnungseinbruchdiebstählen. Um Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen, macht die Mobile Wache am Dienstag, 29. Oktober, Station auf dem Friedberger Marienplatz.

Mobile Wache der Polizei auf dem Marienplatz in Friedberg

Von 9.30 bis 16 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zu einer Beratung durch die Polizei. Im Fokus steht dabei das Thema, wie man sich vor Wohnungseinbrüchen schützen kann. Expertinnen und Experten zu dieser Thematik geben wertvolle Tipps, wie man das eigene Zuhause für Einbrecher zu einem unattraktiven Ziel machen kann.

Außerdem weist das Polizeipräsidium Schwaben Nord darauf hin, dass die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause kommt. Mit diesem Angebot lasse sich das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, weiter minimieren.

Bereits seit dem Jahr 1999 ist die Mobile Wache im Großraum Augsburg unterwegs, um auf verschiedene Themen aufmerksam zu machen. Das Angebot reicht von der Entgegennahme von Park- und Geschwindigkeitsbeschwerden, Auskünften aus dem Verkehrsrecht, dem Strafrecht und dem Bürgerlichen Gesetzbuch, bis zur Anzeigenaufnahme an Ort und Stelle. Das mobile Büro der Beamten macht dazu immer wieder Halt in der Region – sowohl in städtischen als auch ländlichen Gebieten. „Das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung wird durch die greifbare Präsenz gesteigert. Wir erleichtern den Bürgerinnen und Bürgern den Kontakt zu ihrer Polizei und beziehen sie in die Polizeiarbeit mit ein“, heißt es dazu vom Polizeipräsidium Schwaben Nord.

Anzahl der Einbrüche in Schwaben-Nord ist zuletzt deutlich gestiegen

Die Anzahl der Einbrüche ist im Bereich des Präsidiums zuletzt deutlich gestiegen. Im Jahr 2023 wurden 69 Straftaten mehr registriert als noch im Vorjahr. In vielen der Fälle bleibt es laut Polizei allerdings bei dem Versuch. Allerdings ist bei diesen Delikten nicht nur der eigentliche Diebstahl das Problem. Kriminelle verursachen bei diesen Taten oftmals einen hohen Sachschaden. Erst vor etwas mehr als zwei Wochen etwa wurde in Kissing in gleich drei Kitas eingebrochen – der Sachschaden lag dabei bei mehr als 10.000 Euro. (AZ)