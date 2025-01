Sie will die Einsamkeit unter älteren Menschen bekämpfen

„Mich hat mal jemand gefragt: Machen Sie was mit Unterbringung?“: Tatjana Asmuth, die neue Quartiersmanagerin der Stadt Friedberg muss schmunzeln, wenn sie daran denkt. „Ich hab es dann gleich richtiggestellt: Quartier - damit ist das gesamte soziale Umfeld gemeint, nicht die Unterbringung in den eigenen vier Wänden“, erläutert sie. „Trotzdem ist es für mich unglaublich wichtig, dass die Menschen so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben können!“ Hierbei sei ein gut funktionierendes soziales Umfeld unglaublich wichtig - mit Angeboten, die helfen, den Alltag für ältere Menschen zu erleichtern.

