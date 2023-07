Friedberg

So helfen frühere Flüchtlinge neu angekommenen Asylbewerbern

Plus Integrationsbeauftragte Ulrike Proeller freut sich über integrierte Geflüchtete, die sich nun für Neuankömmlinge engagieren. Weitere Ehrenamtliche werden gesucht.

Fragt man Mustafa Al Sobeh, was für ihn in Deutschland abgesehen vom Erlernen der Sprache besonders wichtig für die Integration war, dann muss der Syrer nicht lange überlegen. „Ich habe Pünktlichkeit gelernt und führe nun einen Terminkalender“, sagt er mit einem Schmunzeln. Einen Termin auszumachen für einen Arztbesuch oder sogar zum Teetrinken bei Freunden war ihm völlig fremd, als er 2015 als Geflüchteter über Stationen in Mering und Stätzling nach Friedberg kam. Inzwischen wohnt er mit seiner Frau und vier Kindern in Friedberg-Süd, hat eine Ausbildung zum Logistiker beim Paketdienst DPD gemacht und spricht fließend Deutsch. Und was für die Asyl- und Integrationsbeauftragte Ulrike Proeller besonders wertvoll ist: Er kümmert sich seinerseits um Neuankömmlinge aus seinem Heimatland.

„Meine Familie und ich haben so viel Unterstützung bekommen, damit wir uns hier in Deutschland einleben konnten“, weiß Mustafa Al Sobeh zu schätzen. „Uns wurde von vielen Ehrenamtlichen geholfen, jetzt wollen wir etwas zurückgeben.“ Derzeit sind es zehn Geflüchtete, die sich ehrenamtlich in der Asylarbeit engagieren. Sie sind eine große Stütze für Proeller. „Sie sprechen die Sprache und wissen, worauf es ankommt und was den Neuankömmlingen am meisten Schwierigkeiten bereitet.“ Entmutigend sei vor allem der „Riesen-Papierkram“ in fremder Sprache und anderer Schrift, weiß Fahima Alibeg.

