So klingt Weihnachten in Friedberg

In Herrgottsruh wird ein maßgeschneidertes Singspiel mit dem Titel "Stern von Bethlehem" aufgeführt.

Es begann alles mit einem privaten Besuch des "Salzburger Adventsingens" im vergangenen Jahr. Verschiedene Volksmusikgruppen, Gesangsensembles und Gesangssolisten bringen hier das bekannte weihnachtliche Geschehen auf musikalische Weise mit szenischen Darstellungen zu Gehör. Diese Aufführung ließ den Kirchenmusiker Roland Plomer nicht mehr los: So etwas müsste doch – in passender Form – auch in Friedberg möglich sein.

Roland Plomer arbeitet seit Jahren mit Musikern aus der Region zusammen, sodass ein wichtiges Element in seinen Planungen zur Verfügung stand. Mit Gisela Klaus fand er eine geeignete Person für die Abfassung des Textes, der den Titel "Stern über Bethlehem" trägt. Die ehemalige Rektorin der Theresia-Gerhardinger-Schule hat bereits für verschiedene Konzerte in Friedberg die Moderation übernommen.

Die Hauptrollen übernehmen Vanessa Fasoli als Maria, Friederike Mauss als Engel und Claus Kapfer als Josef, dazu spielt die Volksmusikgruppe um Erich Hofgärtner. Sprecherin ist Silvie Sperlich vom Bayerischen Rundfunk. Von Wallfahrtsdirektor Pater Winkens kam sofort die Zusage, Herrgottsruh als Veranstaltungsort nutzen zu können. Aufführungstermine sind Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, jeweils um 16 Uhr.

Karten gibt bei den Buchhandlungen Gerblinger und Lesenswert in Friedberg sowie durch postalische Versendung bei Roland Plomer, Telefon 0821/607761 oder E-Mail roland.plomer@gmx.de. (AZ)