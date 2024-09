So läuft der Friedberger Halbmarathon 2024 ab

Am Wochenende quälen sich schwitzende Läuferinnen und Läufer den Friedberger Berg hoch, begleitet von Jubelrufen und Trommeln. Mit dem Friedberger Halbmarathon startet am Sonntag wieder das größte Sportevent der Stadt. Der Anstieg mit 13 Prozent Steigung am Ende der Strecke ist das Alleinstellungsmerkmal des Laufs. Wie jedes Jahr werden sich 1250 Starterinnen und Starter der Strecke bis zu 21,1 Kilometern stellen. In diesem Jahr waren die Plätze noch einmal etwas früher belegt als schon im vergangenen Sommer. Vieles bleibt gleich, allerdings hat die Stadt Friedberg kleine Verbesserungen der Veranstaltung vorgenommen. Und es starten so viele Frauen wie noch nie.

Zu Beginn der Startnummernausgabe bei Sport Förg hat sich am Donnerstagvormittag eine Schlange gebildet. Stefanie Kratzer ist eine der Ersten, die ihr Starterpaket in Empfang nimmt. Seit mehr als zehn Jahren nimmt die Sportlerin jährlich an dem Lauf teil. „Das Beste am Halbmarathon sind die Stimmung am Berg und das Hendl danach“, findet Kratzer. Das diesjährige Trikot ziert - passend zur diesjährigen Europawahl - kein Geringerer als Ludwig van Beethoven und der Text der sogenannten Europahymne, „Freude, schöner Götterfunken“.

Stefanie Kratzer war eine der Ersten bei der Starterpaketausgabe am Donnerstag. Ihre Töchter Magdalena und Matilda wollen in den kommenden Jahren auch teilnehmen. Foto: Anna Faber

Der Halbmarathon findet heuer zum 21. Mal statt. Schon Ende Juni waren die Startplätze ausgebucht. Das hohe Interesse begründet Frank Büschel, Pressesprecher der Stadt, mit der familienfreundlichen Art der Veranstaltung und der besonderen Atmosphäre an der Strecke. „Viele Zuschauer feuern die Sportler an, aber es geht nicht um die Spitzenleistung. Der Lauf ist für Jung und Alt.“ Außerdem überzeuge es viele Läufer und Läuferinnen, dass man nach jeder Runde aussteigen kann.

Der 21. Friedberger Halbmarathon startet am Sonntag um 10 Uhr

Der Halbmarathon in Friedberg habe sich laut Büschel mittlerweile etabliert. „Für manche ist der Lauf ein Klassiker wie die Tour de France beim Radfahren“, erzählt der Pressesprecher. In dem markanten Anstieg am Ende jeder Runde sehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine besondere Herausforderung, Musikkapellen und Trommler unterstützen die Sportler.

Die Strecke beim Friedberger Halbmarathon beläuft sich auf insgesamt 21,1 Kilometer. Vier Runden gilt es zu bewältigen, wobei jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin selbst entscheiden kann, wie viele Runden gelaufen werden. Los geht es um 10 Uhr am Marienplatz, auf dem sich auch der Zielbereich befindet. Dort findet gegen 13.45 Uhr die Siegerehrung statt. Pro Runde gibt es zwei Erfrischungsstellen und eine Verpflegungsstelle. Zusätzlich steht im Zielbereich eine Wasserbar der Stadtwerke Friedberg.

Fabian Hupfauer gibt bei Sport Förg 1250 Starterpakete aus. Foto: Anna Faber

Das Grundkonzept des Laufs ist seit Jahren unverändert, auch die Strecke ist die gleiche. „Der Lauf steht für Beständigkeit“, sagt Büschel. Kleine Stellschrauben gebe es aber immer noch zu drehen. „Wir versuchen, die Veranstaltung jedes Jahr etwas nachhaltiger zu gestalten“, erzählt der Pressesprecher. Bereits im vergangenen Jahr achtete die Stadt auf Mehrweg-Artikel bei Geschirr und Besteck, zudem wird möglichst regionales Essen angeboten. Die Fahrradstellplätze werden um weitere Parkmöglichkeiten vor dem Friedberger Schloss erweitert. Für das kommende Jahr ist geplant, das Trikot nur noch auf Nachfrage herauszugeben.

Beim Halbmarathon in Friedberg starten 2024 so viele Frauen wie noch nie

Neben der Nachhaltigkeit steigt auch der Frauenanteil unter den Teilnehmern über die Jahre stetig an. Die 1250 Starter teilen sich in diesem Jahr in 782 Männer und 468 Frauen auf. In den Vorjahren lag der Anteil der Läuferinnen höchstens bei einem Drittel des Starterfeldes, dieses Mal liegt er darüber. „Wir freuen uns, dass der Anteil der Starterinnen kontinuierlich wächst“, sagt Büschel. Von den besten drei Läuferinnen der Halbmarathonstrecke aus dem Vorjahr ist heuer nur die Zweitplatzierte Caro Beyer am Start, bei den Männern ist keiner der letztjährigen Medaillengewinner dabei.

Teilnehmende können ihre Starterpakete noch bis Samstag, 18.30 Uhr, bei Sport Förg in Friedberg in der Augsburger Straße abholen. In dem Paket sind neben der Startnummer und dem Funktionsshirt auch Gutscheine für die Verpflegung während und nach dem Lauf enthalten. Bei angefragten Nachmeldungen bleibt die Stadt strikt, Anfragen werden konsequent abgelehnt. Allerdings gibt es immer wieder gemeldete Personen, die auch kurzfristig noch abspringen. In solchen Fällen ist auch noch am Sonntag eine Ummeldung möglich. Für den Verkehr wird die Friedberger Innenstadt ab 7.30 Uhr gesperrt, gegen 14 Uhr werden die Straßen wieder freigegeben.