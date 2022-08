"Wetter perfekt, Geschäft gut": So lief das Friedberger Volksfest 2022

Plus Nach zweijähriger Corona-Pause konnte endlich wieder gefeiert werden. Was Veranstalter, Festwirt und Schausteller sagen.

Thomas Kempter bringt es auf einen kurzen Nenner: "Wetter perfekt, Geschäft gut, die Kundschaft uns wohlgesonnen", zieht der neue Wirt Bilanz des Friedberger Volksfestes. Nach elf Tagen Schweinebraten, Kettenkarussell und Bierzeltatmosphäre kehrt jetzt wieder Ruhe an der Aichacher Straße ein.