Friedberg

vor 47 Min.

So regelt Friedberg die Fahrradstellplätze

Wohin mit dem Fahrrad? Nicht in allen Wohnanlagen gibt es genügend Abstellplätze.

Plus Eine eigene Satzung soll es vorläufig nicht geben. Dennoch will die Stadt Bauwerber für das Thema sensibilisieren. Und am Ende könnte es doch zu klaren Verpflichtungen kommen.

Vier von fünf Friedbergern haben ein eigenes Rad, jeder dritte benutzt es laut einer Umfrage aus dem Jahr 2021 regelmäßig für Fahrten zur Arbeit. Schwierig wird es aber, wenn geeignete Abstellplätze für den Drahtesel fehlen, sei es zu Hause oder in der Firma. Ein klarer Fall von Regelungsbedarf also. Wie viele Radlabstellplätze wo gebaut werden müssen, könnte bis ins Detail mit einer eigenen Satzung vorgeschrieben werden, über die der Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss bereits im September diskutiert hatte. Jetzt fiel dazu eine Entscheidung.

Öffentliche Fahrradabstellplätze gibt es inzwischen einige in der Stadt. Das bestätigte auch die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK), die kürzlich eine Tour durch Friedberg unternahm, um sich ein Bild vom Ausbau der Fahrradinfrastruktur zu machen. Diese Anlagen können jedoch nur einen Teil des Bedarfs decken, weshalb die AGFK zunächst auf den Erlass einer Satzung für private Flächen drängte. Bei der Septembersitzung des Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss wurde darum ein Entwurf vorgestellt, der für Neubauten folgende Stellplatzregelungen enthielt:

