Friedberger Sorgenkind "Bahnhofstraße" ist offiziell wieder eröffnet

Plus Lange war die Bahnhofstraße ein Ärgernis in Friedberg. Nach eineinhalb Jahren wird sie offiziell eingeweiht und kann wieder beidseitig befahren werden.

Das Projekt Bahnhofstraße wurde in den vergangenen Monaten mit vielen, oft negativen Worten belegt. Anwohnerinnen und Anwohner mussten Kompromisse eingehen, sei es beim Parken oder dem Lärm vor der Haustüre. Einige beklagten Schäden am eigenen Gebäude. Auch Geschäftsbetreiber hatten es nicht leicht. Sie mussten ohne Laufkundschaft auskommen und lebten hauptsächlich von ihren Stammkunden. Bei der Einweihung drückt sich Bürgermeister Roland Eichmann diplomatisch aus: "Diese Baustelle war nicht einfach." Als endlich das erste Auto die Straße aus Bahnhofsrichtung befährt, überwiegt bei allen Anwesenden die Freude. Doch ganz abgehakt ist das Millionenprojekt noch immer nicht.