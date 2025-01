Spenden vom karitativen Christkindlmarkt auf Rekordniveau

Beim karitativen Christkindlmarkt kann man wahrlich von einem Erfolgskonzept sprechen, das auch in der Friedberger Stadtgesellschaft sehr wertgeschätzt wird. Das zeigt sich jedes Jahr aufs Neue, wenn Anfang des Jahres die Spendensummen bekannt werden, die durch den Markt generiert werden konnten. In diesem Jahr konnte der Vorsitzende des Fördervereins für karitative Aufgaben im Verkehrsverein Friedberg, Eberhard Krug, beim Dankesabend im Pallotti-Haus erneut eine Rekordspendensumme vermelden, nämlich 64.500 Euro.

Dank eines Rekordumsatzes beim 53. karitativen Christkindlmarkt können nun drei Einzelspenden in nie da gewesener Höhe getätigt werden: 39.000 Euro gehen an das Provinzialat der Pallottiner für deren Indienmission, 17.000 Euro an die Afrikamission der Mittelschule und 8500 Euro an Sozialprojekte in Friedberg. Bereits 2022 und 2023 konnte ein Rekordergebnis erzielt werden: In beiden Jahren wurden nach Abzug der Kosten für Speisen und Getränke rund 58.000 Euro gespendet.

Die Beteiligung am karitativen Christkindlmarkt ist groß

Insgesamt beteiligten sich 24 Gruppen an dem Markt – so viele wie nie zuvor, wie Ulrike Sasse-Feile berichtete. Sie hatte gemeinsam mit Tom Treffler wieder die Organisation übernommen. Es gab Angebote handwerklicher Art, aber auch eine reichliche Auswahl an Speis und Trank. Ein veganes Essensangebot rundete erstmals die Palette ab. „Es ist bemerkenswert, dass sich immer wieder Gruppen um ein Mitmachen beim Markt bemühten, was die jetzt schon vorhandenen räumlichen Engpässe verstärkt“, sagte Sasse-Feile. In ihren Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer schloss sie insbesondere die Stadt Friedberg mit dem Bauhof ein.

Icon Galerie 13 Bilder Zahlreiche Besucherinnen und Besucher strömten durch Friedberg. Der Erlös des Marktes ist für einen guten Zweck.

Bürgermeister Roland Eichmann unterstrich in seinem Grußwort die funktionierende Gemeinschaft der Stadtbevölkerung und zollte dem Organisationsteam Respekt und Dank. Krug sprach von einer 53-jährigen Erfolgsgeschichte des Christkindlmarktes. Aus bescheidenen Anfängen 1972 habe sich ein Sozialwerk etabliert, das Seinesgleichen sucht. Dem Fleiß und dem Einsatz vieler Frauen und Männer sei dies einerseits, andererseits der perfekten Organisation geschuldet.

Mit dem traditionellen Dankabend im Pallottihaus fand der 53. Markt seinen offiziellen Abschluss. Missionssekretär Pater Reinhold Maise hieß zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der mitwirkenden Gruppen willkommen und gab Auskunft über den Einsatz der finanziellen Mittel. So werde vorrangig die Finanzierung des Projekts „Haus des Friedens“, ein Haus für verarmte und verlassene Menschen in Dornahalli im Bundesstaat Karnataka im Südwesten Indiens, fortgesetzt.

Spenden fließen nach Indien, Tansania und Friedberg

Martha Reißner als Vertreterin der Missionsprokura Tutzing informierte über die Verwendung der Spendengelder in Ndanda in Tansania. Durch die Übernahme von Schulgeldern für Kinder aller Bekenntnisse wird deren Schulbesuch ermöglicht, da staatliche Förderung fehlt. Ein anderer Teil fließt in ein Projekt für gesunde Babys und gegen Müttersterblichkeit. Über die Förderung von sozialen Projekten in Friedberg hat der Vorstand des Fördervereins für karitative Aufgaben des Verkehrsvereins noch nicht entscheiden. Das Gesamtspendenaufkommen aus allen Christkindlmärkten beläuft sich nun auf 1.317.291 Euro. (AZ)