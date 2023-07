Spezialitätenwirte feiern ihren Schutzpatron beim Laurentiusfest

Nach dem Festgottesdienst zum Laurentiusfest in Herrgottsruh wird vor der Wallfahrtskirche aufgetischt. Die Veranstaltung in Friedberg dient auch einem guten Zweck.

Ein leckeres Essen aus dem Wittelsbacher Land, gemütlich beisammensitzen und dabei auch noch etwas Gutes tun, all das kann man beim traditionellen Laurentiusfest der Spezialitätenwirte am Dienstag, 1. August. Den Reinerlös geht wie immer an eine gemeinnützige Organisation, diesmal an die Kinderkrebshilfe.

Der heilige Laurentius ist der Schutzpatron der Köche, dem mit Speis und Trank gehuldigt wird. Der Erzdiakon von Rom wurde einst vom Kaiser aufgefordert, alles Eigentum der Kirche innerhalb von drei Tagen herauszugeben. Er verteilte daraufhin das Vermögen an die Gemeindemitglieder, versammelte Arme sowie Kranke und präsentierte sie dem Kaiser als den wahren Reichtum der Kirche. Dieser ließ Laurentius deshalb mehrmals foltern und dann durch Grillen auf einem Gitterrost qualvoll hinrichten.

Weihbischof Losinger zelebriert die Laurentiusmesse

Der diesjährige Laurentiustag in Herrgottsruh startet um 17 Uhr mit der feierlichen Laurentius-Messe, die Weihbischof Anton Losinger zelebriert. Danach kann man sich unter den Klängen der Stadtkapelle Friedberg Böfflamot mit geschmorter Schweinebacke schmecken lassen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Die Wirte hoffen natürlich auf gutes Wetter. Sicherheitshalber haben sie aber vorgesorgt und ein Festzelt aufgestellt.

Das Fleisch soll besonders zart schmecken, kleine regionale Landwirte züchten die Tiere extra für die Spezialitätenwirte aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, die sich vor genau 25 Jahren zu dieser Gemeinschaft zusammengeschlossen haben. Mit dabei sind zurzeit das Gasthaus Goldener Stern in Rohrbach, Kühners Landhaus in Kissing, der Landgasthof Lindermayr in Haberskirch, das Gasthaus zum Schloss in Stätzling, der Tavernwirt in Sulzbach und Landhausbräu Koller in Hergertswiesen.

So kochen die Spezialitätenwirte im Wittelsbacher Land

Sie alle haben es sich zum Ziel gesetzt, die Lebensmittel, die die Region zu bieten hat, qualitativ hochwertig zu verarbeiten und den Gästen heimisch und individuell zu präsentieren. Alle sechs Spezialitätenwirte arbeiten mit ausgewählten Jägern, Metzgern, Fischern und Bauern aus dem Wittelsbacher Land zusammen. Alle Mitglieder sind familiengeführte, alteingesessene Betriebe. "In der Gruppe können wir mehr erreichen", sagt Stefan Fuß vom Goldenen Stern. Die Produkte sollen vom Erzeuger direkt zum Wirt und zum Gast kommen. Und das alles frisch und regional. Beim jährlichen Laurentiusfest möchten die Spezialitätenwirte erneut zeigen, was bei den Gästen ankommt. Mehr unter www.spezialitaetenwirte.de.