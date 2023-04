Die Zachäuskirche in Stätzling feiert ihr Jubiläum

Die Zachäuskirche in Stätzling wird 25 Jahre alt. Die evangelische Gemeinde ist besonders auf ein Projekt für Familien stolz.

Die Zachäuskirche in Stätzling wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Die evangelische Gemeinde veranstaltete daher einen Jubiläumsgottesdienst, an dem auch der Regionalbischof teilnahm. Die Gemeinschaft zeichnet sich jedoch nicht nur durch ihre Kirche, sondern auch durch ihr neues Projekt aus.

Eröffnet wurde der Gottesdienst von Pfarrerin Nina von Saldern. Sie begrüßt die zahlreichen Gäste mit den Worten: "Wir feiern heute ein besonderes Fest." Denn nicht nur die Zachäuskirche, sondern auch der Gospelchor feierten am Sonntag Jubiläum. Der Chor unter der Leitung von Beate Anton, der die Gottesdienste auflockert und gute Laune verbreitet, besteht seit über 20 Jahren.

Die Predigt des Jubiläumsgottesdienstes in Stätzling hält Regionalbischof Axel Piper

Zum besonderen Anlass hielt Regionalbischof Axel Piper die Predigt. Passend zum Namen der Kirche erzählte er die Geschichte des Zachäus aus dem Lukasevangelium. In seiner Predigt verglich er den Zöllner mit der Kirchengemeinschaft, da beide über sich hinausgewachsen seien. In der Bibelgeschichte vollzieht Zachäus einen Sinneswandel nach einer Begegnung mit Jesus und spendet die Hälfte seines Vermögens an Bedürftige. Auch die Gemeinschaft in Stätzling sei über sich hinausgewachsen. Sie war sich vor dem Bau unsicher, ob genügend Menschen in die Gottesdienste kommen würden. Piper meinte in seiner Predigt zu dieser Sorge: "Die Kirche muss hinaus zu den Menschen." Weshalb man nicht fragen solle, ob es sich lohnt.

Piper erklärte, dass die Pointe der Bibelgeschichte darin liege, dass Neugierde ausreicht, um eine Umkehr auszulösen. Eine Begegnung mit Jesu ermögliche ethische Sensibilität. Es gebe daher keinen Grund, die Begegnung mit Gott zu scheuen. In diesem Zusammenhang lobte er ein Projekt der Glaubensgemeinschaft, durch das die Zachäuskirche zu einem Ort der Begegnung geworden sei.

Das Projekt für junge Familien in Stätzling ist der Gemeinde wichtig

Im Laufe des Gottesdiensts wurde das neue Projekt vorgestellt. Unter dem Motto "Sehen, Staunen, Mitmachen" begegnen sich Familien mit Kindern bis zu drei Jahren. Unterstützt wird das Projekt vom Familienstützpunkt Friedberg. Der Hintergrund: Die Lebenswirklichkeit von jungen Familien hat sich drastisch verändert; da hilft der Austausch mit anderen.

Die evangelische Gemeinde fördert das mit einem unkonventionellen und niedrigschwelligen Angebot. Das Familien-Café Beim Zachäus stößt auf so großes Interesse, dass es inzwischen sogar zweimal die Woche stattfindet. Zusätzlich finden immer wieder besondere Veranstaltungen statt. So feierten die Familien gemeinsam Ostern oder organisierten einen Yogakurs für Eltern.

Pfarrer Christian Anton blickt auf die Vergangenheit der Zachäuskirche zurück

Zum Jubiläum blickte auch der ehemalige Pfarrer der Zachäuskirche Christian Anton auf die Phase des Kirchenbaus zurück: "Ich kam dazu wie die Jungfrau zum Kind." Er war es, der den ersten Spatenstich vollzog und in das Pfarrhaus einzog, als es noch eine Baustelle war. Anton erinnert sich noch heute, wie er von morgens bis abends die Einweihung der Kirche plante und dass die Kirche an ihrem ersten Tag überfüllt mit Besuchern war. Trotz seiner Liebe zur Zachäuskirche ist für ihn die Mitte der Gemeinschaft aber nicht das Haus, sondern Jesus.

Nach dem Gottesdienst gab es für die Gäste ein Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie Cocktails. Außerdem konnten die Besucherinnen und Besucher im Rahmen des Programms mit Künstler Werner Mally ins Gespräch kommen, der Teile der Kirche gestaltet hat.