Im Stätzlinger Schloss residiert nun eine Gastwirtschaft

Plus Abgebrannt, umgebaut, vererbt: Stätzlings Schloss hat viel erlebt. Eine Geschichte von bekannten Namen, aufsässigen Bauern und dem letzten Zöllner der Lechbrücke.

Ein Stazilo gab einst, als die Bajuwaren das Land jenseits des Lechs besiedelten, einer neuen Siedlung seinen Namen. Wegen fehlender Urkunden fand sie aber erst 1175 als Stazilingin Erwähnung. Es war der Beginn einer wechselhaften Geschichte.