Stau bei Haberskirch: Was ist der Grund für die Ampel?

Eine Baustelle auf der viel befahrenen Straße zwischen Wulfertshausen und Haberskirch sorgt gerade für Unmut bei Autofahrern. Die Strecke von der Einmündung der St. Stefan-Straße bis zum Wasserturm auf der ehemaligen AIC25 ist nur einspurig befahrbar. An einer Ampel müssen Autofahrer teilweise mehrere Minuten warten. Wegen des Rückstaus sei auch das Abbiegen erschwert, klagen Haberkircher. Ursache ist eine wichtige Infrastrukturmaßnahme.

Holger Grünaug, Leiter der Stadtwerke Friedberg, erläutert, dass hier eine neue Wasserleitung verlegt wird. An der alten Wasserleitung traten mehrmals Rohrbrüche auf und Trinkwasser sprudelte heraus. Deshalb werden die baufälligen Rohre, die vermutlich aus den 1960er oder 1970er Jahren stammen, ausgetauscht. Ursprünglich hatten die Stadtwerke geplant, den Ortsteil Haberskirch an eine zusätzliche Wasserleitung anzuschließen, um dort die Wasserversorgung auch im Fall eines Rohrbruchs sicherzustellen. Die Planungen seien jedoch am fehlenden Einverständnis betroffener Grundstückseigentümer gescheitert, berichtet Grünaug.

Zwei Straßensperrungen in Friedberg-Haberskirch

Die Stadtwerke Friedberg halten die Wassernetze laut Grünaug kontinuierlich instand und orientieren sich hierzu an Prioritäten-Listen. Leitungen, die in einem schlechten Zustand sind, haben Vorrang und werden, wenn die Gelder im Wirtschaftsplan freigegeben werden, der Reihe nach saniert. In diesem Jahr wurden bereits neue Wasserrohre in der Ulrichstraße in Derching verlegt. Im nächsten Jahr sind Erneuerungen an der Derchinger Straße im Ortsgebiet von Stätzling geplant.

Noch bis zum 6. Dezember ist der Verkehr bei Haberskirch eingeschränkt. Bis Ende Dezember ist die Verlegung der Rohre dann abgeschlossen.

Icon Vergrößern Die denkmalgeschützte Marienkapelle am Ortseingang von Haberskirch wird gesichert. Foto: Jutta Metzger Icon Schließen Schließen Die denkmalgeschützte Marienkapelle am Ortseingang von Haberskirch wird gesichert. Foto: Jutta Metzger

Auch in Haberskirch selber gibt es Behinderungen. Ursache ist die Rettung der Wegkapelle am Ortseingang. Diese ist seit langem sanierungsbedürftig und steht schief. Daher erhält sie eine neue Bodenplatte. Die Marienkapelle wurde dafür mithilfe eines Autokrans um einige Meter versetzt. Die St.Stefan-Straße ist dazu bis 29. November einseitig gesperrt. Am 19. November kommt es außerdem von 9 bis 12 Uhr nochmals zu einer Vollsperrung.