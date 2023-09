Friedberg

vor 60 Min.

Stellplatzsatzung fürs Radl: Braucht Friedberg das?

Für Fahrräder müssen künftig selbst an Tankstellen Abstellplätze vorgehalten werden, wenn die geplante Satzung wie vorgeschlagen in Kraft tritt.

Plus Klare Regelungen sollen Friedberg fahrradfreundlich machen. Der Planungsausschuss diskutiert einen Entwurf, über den die Meinungen auseinandergehen.

Von Thomas Goßner

Was braucht es, damit Friedberg zum Paradies für Radler wird? Nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) unter anderem auch eine eigene Satzung, die den Bau von Fahrradabstellplätzen regelt. Diese Auflage steht im Raum, seit sich Friedberg vor fünf Jahren um die Aufnahme in die AGFK beworben und anschließend eine Bewertungskommission die aktuelle Situation und geplante Maßnahmen überprüft hat. Lange Zeit geschah nichts, doch jetzt kommt Bewegung in die Sache. Der Grund: In Kürze kommt die Kommission zur Nachbereisung und will Ergebnisse sehen.

Auch in Friedberg spielt das Fahrrad eine immer größere Rolle für die tägliche Mobilität. Eine Erhebung aus dem Jahr 2021 zeigt, dass fast 85 Prozent der Haushalte über mindestens ein Rad verfügen. Hiervon nutzen 32 Prozent das Rad für ihren Weg zur Arbeit, die Hälfte schwingt sich gerne für private Erledigungen in den Sattel.

