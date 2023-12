Friedberg

"Stern über Bethlehem" begeistert in der Hergottsruhkirche

Ein Höhepunkt im Kulturprogramm der Adventszeit war "Stern über Bethlehem" in der Friedberger Herrgottsruhkirche.

Plus Das szenische Oratorium unter Leitung von Roland Plomer und Gisela Klaus hat Premiere. Bei der gelungenen Einstimmung auf Weihnachten gibt es Gänsehautmomente.

Von Valentina Osterhuber

In der Hergottsruhkirche herrschte eine besondere Atmosphäre, als an zwei Abenden das szenische Oratorium "Stern über Bethlehem” unter der Leitung von Roland Plomer seine musikalische Premiere feierte. Inspiriert vom Salzburger Adventssingen hat Gisela Klaus die Texte geschrieben und so präsentierte sich die Aufführung als eine authentische musikalische Reise durch die Weihnachtsgeschichte.

Entgegen der vorab genannten Bezeichnung "Singspiel” fokussierte sich die Darbietung nicht auf schauspielerische Elemente, sondern auf die Musik. Roland Plomer als musikalischer Leiter und Gisela Klaus, die Regie führte, formten gemeinsam ein harmonisches Gesamtbild.

