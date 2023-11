Um Dauer der Sonderausstellungen im Schloss entbrennt ein Streit

Plus Im Friedberger Kulturausschuss gibt es erneut Bedenken, Rittersaal und Remise über Monate hinweg zu blockieren. Auch über den Zeitpunkt gehen die Ansichten auseinander.

Jedes Jahr eine Sonderausstellung im Wittelsbacher Schloss - dieser Planung hat der Kulturausschuss des Friedberger Stadtrats im Grundsatz bereits vor einiger Zeit zugestimmt. Dennoch gab es bei der jüngsten Sitzung eine kontroverse Diskussion, als Museumsleiterin Alice Arnold-Becker ihre Vorhaben für die Jahre 2025 und 2026 vorstellte.

Von Samstag, 16. Dezember, an ist die Schau "Das Lechtal im Mittelalter" zu sehen. Sie sollte ursprünglich vier Monate, bis zum Ende der Osterferien 2024, dauern. Das hatte der Kulturausschuss jedoch bereits bei seiner Juni-Sitzung abgelehnt, weil dann Remise und Rittersaal zu lange nicht für Veranstaltungen zur Verfügung stehen würden, was einen höheren Einnahmeausfall bedeutet. Auch die Cateringküche des Erdgeschosses wäre dann blockiert.