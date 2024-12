Tag des Kinder-Turnens war ein voller Erfolg

Die TSV-Halle ist beim Tag des Kinderturnens, der dieses Mal an zwei Nachmittagen stattfand, voller Kinder, die sich an den Stationen bewegt haben. Dabei meisterten die Jungen und Mädchen im Alter von vier bis zehn Jahren alle Schwierigkeitsgrade mit großem Erfolg. Sie waren voller Bewegungsdrang. Zwölf Übungen aus sechs Kategorien durften sie wie jedes Jahr durchlaufen. Es durfte gerollt, gegangen, gerutscht, manches mit Sinnen erfahren, geworfen und gefangen werden. Es war auch viel Teamarbeit gefragt.

Aber auch auf einem Seil, einer Slackline und auf einer umgedrehten Langbank mussten sie balancieren. Dabei hatten die Kinder, die in Gruppen die einzelnen Stationen durchliefen und so an das Kinderturnen schneller herangeführt wurden, viel Spaß. Je nach Können zeigten die Kinder eine Rolle, einen Handstand oder ein Rad. Alle zwölf Stationen bewältigten die Kinder mit Bravour. Wenn eine Station erfolgreich durchlaufen wurde, gab es einen Stempel in die Laufkarte. Zum Schluss hielten die Kinder ihre Urkunde mit dem Kinderturn-Abzeichen stolz in den Händen. „Für den TSV Friedberg war der Tag des Kinder-Turnens ein großer Erfolg. Bei dieser deutschlandweiten Aktion des BTV wird die Wichtigkeit des Turnens wieder in den Fokus gerückt. Geprüft werden Balance, Geschicklichkeit, Koordination, Kondition, Beweglichkeit, Vielseitigkeit und vieles mehr. Auch viele Kinder, die kein Mitglied sind, nahmen wieder daran teil. Das zeigt, dass Kinder wieder mehr Spaß an Bewegung haben und den Sport für sich entdecken“, freut sich die TSV-Übungsleiterin Barbara Schmauz.

Das „Kinderturn-Abzeichen für alle“ ist ein Angebot im Rahmen der Offensive Kinderturnen der Deutschen Turnerjugend. Die Deutsche Turnerjugend möchte damit grundsätzlich allen Kindern die Teilnahme an Kinderturn-Angeboten ermöglichen und stellt das gemeinsame Bewegen in den Vordergrund. Mit geringem Gerätebedarf kann so ein kindgerechter Wettbewerb für alle Kinder angeboten werden – auch für solche mit Behinderung.

Am Freitag halten noch mehr Kinder stolz ihre Urkunde in den Händen. Mit dabei sind ihre Trainerinnen Sabine Schwarz (links im Bild) und Barbara Schmauz (rechts im Bild). Foto: Sabine Roth

