Friedberg

vor 32 Min.

Tauben zugeflogen - was tun?

Plus Immer wieder verirren sich entflogene Vögel in Gärten, so wie bei einem Fall in Haberskirch. Wie verhält man sich richtig und wo bekommt man Hilfe?

Von David Honold Artikel anhören Shape

Als Steffi Schmidt mit ihrer Familie aus dem Urlaub zurückkam, staunte sie nicht schlecht: Rund ein Dutzend Tauben saßen in ihrem Garten im Friedberger Stadtteil Haberskirch. Die Tauben machten es sich rund eine Woche in der Nachbarschaft gemütlich, ob auf Autos, Garagen, an Dächern oder im Swimmingpool von Familie Schmidt. Die Vögel wollten nicht mehr von allein die Ortschaft verlassen und waren zudem geschwächt. Eine Anwohnerin beobachtete sogar, dass ein Tier von einem Habicht in der Luft geschnappt wurde. Wie verhält man sich als Anwohner in einem solchen Fall und wie kann man den Tieren helfen?

Über Umwege stellte Steffi Schmidt Kontakt zu Reinhard Gun her, dem Vorsitzenden des Rassegeflügelzuchtvereins Friedberg. Über mehrere Tage konnte er sechs der rot-braunen und weißen Spielflugtauben einfangen und versorgt sie nun selber mit Spezialfutter. Gun erklärt, wie man sich bei einem Fall wie bei Familie Schmidt am besten verhält: "Das Wichtigste ist, dass die Tauben einen Zugang zu Wasser haben, gerade bei so hohen Temperaturen in Sommer." Daher sei es ratsam, zum Beispiel einen Blumenuntertopf mit Wasser aufzustellen. In vielen Fällen könnten die Zucht- sowie Brieftauben dann von alleine wieder starten und den Weg in ihren Heimschlag finden, der teilweise mehrere hundert Kilometer entfernt liegen kann.

