Theater, Mitmachkonzert und mehr: Das ist zur Nacht der Demokratie im Schloss geboten

In vielen Orten in ganz Bayern setzen am Mittwoch, 2. Oktober, Veranstaltungen ein Zeichen für die Gemeinschaft. An diesem Datum findet die lange Nacht der Demokratie statt. Dabei bringt sich auch Friedberg ein. Den ganzen Abend lang finden Programmpunkte im Schloss statt. Die richten sich an ein breites Publikum.

Um in Friedberg ein ansprechendes Programm zu bieten, packen mehrere Akteure an. Neben dem Landratsamt und der Stadt Friedberg – unter anderem der Integrationsbeirat – sind das das Friedberger Bündnis für Demokratie und Vielfalt, die Volkshochschule, die Rotarier und der Lions Club. Auch Friedberger Schulen bringen sich ein.

Mit „Sophie Scholl – Innere Bilder" präsentiert Eukitea einen tiefen Einblick in das Leben der Frau. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Das Programm setzt auf Vielfalt. Nach der Eröffnung um 18 Uhr spielt das Eukitea Theater um 18.30 Uhr das Stück „Sophie Scholl – Innere Bilder“. Die dritte Bürgermeisterin Claudia Eser-Schuberth findet die Darstellung über die mutige junge Frau absolut passend: „Sophie Scholl war eine klare Verfechterin der Demokratie.“ Geeignet sei das Theaterstück für alle Menschen ab 14 Jahren.

Poetry-Slammerin Meike Harms kommt nach Friedberg

Um 20 Uhr geht es mit einem Democracy Slam weiter – einem thematisch passend ausgerichtetem Poetry Slam. Auf der Bühne steht dabei die bekannte Slammerin Meike Harms, die bereits Bayerische Meisterin im Poetry Slam war und einigen Friedbergerinnen und Friedbergern schon von anderen Veranstaltungen in der Stadt bekannt sein könnte.

Meike Harms gehört zu den Größen in der Bayerischen Poetry-Slam-Szene. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Zum Abschluss wird es ab 21.15 Uhr musikalisch, und zwar nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum. Denn die Augsburger Band KaraUke veranstaltet Konzerte zum Mitmachen. Götz Gölitz aus dem Bildungsbüro des Landkreises erklärt, was es damit auf sich hat: „Die Band bringt Ukulelen als Leihgeräte mit. Das Publikum kann dann live zusammen mit der Band losspielen und singen.“ Wer will, kann auch eine eigene Ukulele mitbringen. „Es geht dabei um den verbindenden Gedanken, dass alle musizieren können“, sagt Gölitz.

Die Band KaraUke veranstaltet Konzerte zum Mitmachen. Foto: Ferenc Horváth, mindfest media

Neben den Highlights im Saal gibt es in den Nebenräumen weitere Veranstaltungen. Das Programm startet um 18.30 Uhr mit einem besonderen Workshop. „Heile Welt“ betrachtet die Themen Toleranz, Demokratie und Sozialgefüge in der Welt von Harry Potter. Wie die Friedberger Grünen-Stadträtin Marion Brülls sagt, spricht dieser Punkt auch Jugendliche an.

Friedberger Schulen beteiligen sich bei langer Nacht der Demokratie

Ab 20 Uhr folgen weitere Programmpunkte. Die Mobile Beratung gegen Rechtsradikalismus gibt Tipps zum Umgang mit Rassismus und rechtsradikalen Strategien. Die Kinderpflegeklasse der Friedberger Berufsschule bietet einen Mitmach-Stand zum Thema „Demokratie gestalten“ – mit Button-Maschine und bedruckten Taschen. Gleich zwei Punkte gestalten Schülerinnen und Schüler der Vinzenz-Pallotti-Schule: eine Ausstellung zur Demokratie in leichter Sprache sowie eine Graffiti-Wand unter dem Motto „Jeder ist wertvoll“. Zudem stellen der Friedberger Integrationsbeirat und das Bildungsbüro des Landkreises ein Interviewprojekt vor, bei dem verschiedene Menschen ihre Meinung zum Thema sagen konnten.

Für ein kulinarisches Programm ist im Schloss ebenfalls gesorgt. Die Stadt stellt Getränke, beim Essen übernehmen die Rotarier und der Lions Club das Catering – gesponsert wird es vom Friedberger Altstadtcafé und von der Bäckerei Scharold.

Wie Claudia Eser-Schuberth sagt, geht es bei der Veranstaltung darum, Wertschätzung für die Demokratie zu schaffen: „Für meine Generation war Demokratie immer selbstverständlich. Doch weltweit gesehen gibt es nun erstmals wieder mehr Diktaturen als Demokratien.“ Auch in Deutschland gebe es demokratiefeindliche Tendenzen.

Für die Veranstaltung gibt es ein Teilnehmerlimit von insgesamt 300 Personen. Daher wird um eine Online-Anmeldung unter www.eveeno.com/lndd_friedberg gebeten. Die Teilnahme ist kostenlos.