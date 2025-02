Tiefgaragenparty in Friedberg: Jugendclub steht in den Startlöchern

Ein Faschingsdienstag in Friedberg ohne Tiefgaragenparty würde sich wohl anfühlen wie Karneval in Köln ohne Rosenmontagszug. Der legendäre Kehraus in der Tiefgarage Ost am 4. März, welcher direkt um 16 Uhr nach dem Umzug beginnt, gehört schon seit vielen Jahren zum Repertoire des Friedberger Familienfaschings und zieht speziell junges Publikum aus der ganzen Region in seinen Bann. Deshalb sieht sich Julian Schalk vom Jugendclub Friedberg auch in der Pflicht, den Gästen aufs Neue ein angemessenes Feiererlebnis zu bieten: „Gefühlt gibt es die Party schon seitdem ich denken kann“ lacht der Friedberger. Damit das so bleibt, aktiviert der Club auch heuer wieder alle Kräfte.

