Trientiner Bergsteigerchor begeistert in Friedberg nicht nur mit „La Montanara“

Der weltberühmte Trientiner Bergsteigerchor (SOSAT-Chor) hat am Wochenende in der ausverkauften Max-Kreitmayr-Halle eine außergewöhnliche Atmosphäre geschaffen, die das Publikum auf eine musikalische Reise in die Alpenwelt entführte. Mit kraftvollen Stimmen und einer beeindruckenden Darbietung von traditionellen Berg- und Volksliedern, aber auch von russischen Volksliedern berührten die Sänger die Herzen der Zuhörenden. Die bewegende Aufführung sorgte für stehende Ovationen.

