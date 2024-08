Tödlicher Unfall: Zwei Autos prallen auf der AIC25 bei Friedberg aufeinander

Am Freitagvormittag hat es auf der AIC25 in Friedberg auf Höhe des Tierheims Derching einen schweren Unfall gegeben. Eine 18-Jährige verunglückte tödlich. Die Kreisstraße musste für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

Ein 73-jähriger Autofahrer aus Augsburg fuhr laut Informationen der Polizei Friedberg um 10.40 Uhr auf der Kreisstraße von Friedberg kommend in Richtung Autobahn und geriet aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich des Tierheimes in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Eine 18-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß. Im Fahrzeug der 18-Jährigen befand sich noch ihre 22-jährige Cousine.

Unfall am Freitag: AIC25 bei Friedberg-Derching muss für mehrere Stunden gesperrt werden

Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark verformt, dass alle Beteiligten in den Fahrzeugen eingeklemmt wurden. Der 73-Jährige konnte von der Feuerwehr mittels Rettungsschere befreit werden. Die 22-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, für die 18-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die 22-Jährige und der 73-Jährige wurden schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Durch umherfliegende Teile wurde ein weiterer Autofahrer verletzt. Um den Unfallhergang zu ermitteln, bestellte die Polizei einen Gutachter hinzu. Die Unfallstelle war für rund drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Feuerwehr, Polizei und Rettungshubschrauber bei Zusammenstoß nahe Friedberg im Einsatz

Es kam zu einem großen Aufgebot an Hilfskräften: An der Unfallörtlichkeit befanden sich rund 50 Einsatzkräfte der Polizei, Rettungsdienst, Notarzt, Rettungshubschrauber sowie der freiwilligen Feuerwehren Friedberg, Derching und Stätzling. Ein Polizeihubschrauber fertigte Luftbildaufnahmen der Unfallstelle. Für die nahen Angehörigen wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. (AZ)