Von zeitlosen Dessous über sinnliche Bademode hin zu Herrenunterwäsche und Strumpfhosen - die Strumpf-Insel in Friedberg bietet die ganze Bandbreite. Karin Schmuck, Inhaberin des Geschäfts in der Ludwigstraße 5, kennt ihre Kundinnen und Kunden. Natürlich beim Namen, aber noch viel mehr: Sie kennt ihre Lieblingsfarben, ihre Dessous-Vorlieben – und so manches Geheimnis.

