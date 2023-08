Friedberg

vor 17 Min.

Training trotz Schwangerschaft? Der Sommer von Triathletin Nadine Reißner

Plus In unserer Serie "Mein Sommer" fragen wir Menschen aus der Region, wie sie ihren Sommer verbringen. Diesmal: Die Friedberger Sportlerin Nadine Reißner.

Von Manuel Rank

Sportlich: Dieses Wort beschreibt den Sommer von Nadine Reißner wohl am besten. Während andere in den heißen Monaten einen Gang zurückschalten, schwingt sich die Friedberger Triathletin aufs Rad, schwimmt ihre Bahnen und läuft ihre Runden - und das, obwohl die Hitze der 34-Jährigen zu schaffen macht. Letztes Jahr brach sie deshalb sogar bei einem Wettkampf zusammen. Doch dieses Jahr ist allerdings alles etwas anders, denn es hat sich Nachwuchs angekündigt.

2019 nahm die damals 30-Jährige an den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Freiburg teil – mit großem Erfolg. Reißner wurde mehrfache deutsche Vizemeisterin. Eigentlich ist die Friedbergerin Triathletin. Nach dem „Experiment“ – so bezeichnete sie ihre Teilnahme an den Meisterschaften damals – konzentrierte sie sich wieder auf ihren eigentlichen Sport und trainierte in den folgenden Jahren weiter. Bis zu 50 Kilometer ging sie in den Sommermonaten bisher normalerweise laufen.

