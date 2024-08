Trieb regungslos im See: Mann hat Wasserski-Unfall in Friedberg

Am Sonntag, 11. August, ereignete sich am Friedberger Baggersee ein Wasserskiunfall. Der Sportler verlor gegen 12.45 Uhr aus unbekannter Ursache während des Fahrens kurzfristig sein Bewusstsein und trieb regungslos auf der Wasseroberfläche. Er konnte dabei jedoch beobachtet und aus dem Wasser gerettet werden. Der leicht verletzte junge Mann kam an Land wieder zu sich. Zur Abklärung wurde er ins UKA Augsburg verbracht. (AZ)

