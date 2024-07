Trommelgruppe TAM-kobá feiert den Samba und die Lebensfreude

Energisches Klopfen ertönt auf grünem Grund. Da, wo sonst Fußballbegeisterte über den „heiligen Rasen“ rennen, hat sich eine Gruppe Menschen mit Percussion-Instrumenten versammelt. Voller Energie trommeln mehr als 20 Personen auf verschiedene Schlaginstrumente. Die Freiluft-Probe scheint den Mitgliedern der Band TAM-kobá zu gefallen, denn auf den meisten Gesichtern zeichnet sich ein Lächeln ab. Und Freude vermitteln sie auch bei ihren Auftritten in der Region, egal ob bei der Fête de la Musique in Friedberg, dem Stadtfest in Aichach oder einer Show im Augsburger Abraxas. Doch wer und was steht hinter der Combo?

