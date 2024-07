Über 1300 Runden in der Hitze: Läufer schwitzen für den guten Zweck

Es war heiß an diesem Nachmittag, aber auch an die 30 Grad konnten die Sportlerinnen und Sportler nicht stoppen, ins Stadion an der Friedberger Rothenbergstraße zu kommen. Die Idee war so einfach wie genial: Jugendliche laufen Stadionrunden und Sponsoren zahlen dafür. Der Jugendkreistag hatte in allen weiterführenden Schulen im Landkreis zu einem solchen Spendenlauf eingeladen. Die Resonanz war groß: Es kamen insgesamt 130 Läuferinnen und Läufer.

Spendenlauf des Kreisjugendtags in Friedberg sammelt über 2600 Euro

Während sich viele als Einzelläufer angemeldet hatten, kamen Jugendliche aus den Mittelschulen Friedberg und Aindling sowie der Vinzenz-Pallotti-Schule gleich klassenweise. Es ging darum, innerhalb einer halben Stunde möglichst viele Runden von jeweils 400 Metern zu laufen. Jede angefangene Runde war zwei Euro wert. Bezahlt haben der Rotary Club Friedberg und der Jugendkreistag aus seinem Budget. Insgesamt wurden 1328 Runden absolviert. Die Spendensumme beläuft sich somit auf 2656 Euro. Das Geld geht jetzt zu jeweils gleichen Teilen an das Kinderheim Friedberg, die Stiftung Bunter Kreis und das St.-Afra-Hospiz im Caritasverband Aichach-Friedberg. Matthias Matuschka, der Betreuer des Jugendkreistags, staunte nicht schlecht – über die Organisatoren, die alles selbst in die Wege geleitet hatten, und die vielen Läufer, die alle Anstrengung freiwillig auf sich genommen hatten.

Gleich zu Beginn starteten die Brüder Felix und David, um die gute Sache zu unterstützen. Da konnte der kleinste Bruder Elija mit seinen gerade mal sechs Jahren nicht nachstehen. Auch ihren Freund Anton brachten sie mit. Nach jeder Runde bekamen die Sportler einen Stempel auf ihre Startnummer. Bei manchen schien diese Startnummer fast zu klein für die vielen Rundenbestätigungen. Die drei „Großen“ schafften jeweils 15 Runden und der kleine Elija ganze zwölf. Allein dieses Quartett hatte 114 Euro erlaufen. Und dann war da noch Antonia, die nichts und niemand aufhalten kann. Wie selbstverständlich war sie auch dabei, obwohl sie nicht laufen kann. Runde um Runde kann sie ja auch mit dem Rollstuhl fahren. Ihr Beitrag zum Gesamtergebnis konnte sich ebenfalls sehen lassen.

Der Spendenlauf des Jugendkreistags war ein voller Erfolg, „ein Beweis, dass jeder, wirklich jeder, etwas Gutes bewirken kann“, sagte Jingbo Gao, der Sprecher des Jugendkreistags. Alle Arbeit, wenn sie auch gelegentlich mühsam war, habe sich gelohnt. Er bedankte sich ausdrücklich beim Rotary Club für die Geldspende und bei der Firma Kunzmann aus Dasing für kistenweise Wasser und Apfelschorle, die die Läufer bei der Hitze dringend gebraucht hatten.

Für diese Ziele setzt sich der Kreisjugendtag Aichach-Friedberg ein

Junge Leute sollen die Möglichkeit haben, sich aktiv an der Gestaltung des Landkreises Aichach-Friedberg zu beteiligen, jugendrelevante Themen zu diskutieren und die Interessen der jungen Menschen in der Kommunalpolitik zu vertreten. Der Jugendkreistag beschäftigt sich mit allen Themen, die die Lebenswelt der jungen Menschen im Landkreis betreffen. Hierzu zählen unter anderem Fragen der Bildung, der Freizeit, des öffentlichen Nahverkehrs, des Klimaschutzes, der Jugendhilfe und der Integration. Die Mitglieder sammeln Ideen von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, entwickeln Projektvorschläge und setzen Ideen um. Hierfür steht dem Jugendkreistag ein jährliches Budget von 5000 Euro zur Verfügung.

Jede weiterführende Schule kann mindestens eine Person im Alter von 14 bis maximal 20 Jahren in den Jugendkreistag entsenden. Die Vertreterinnen und Vertreter werden in einem demokratischen Verfahren an der Schule für zwei Jahre gewählt. Der Jugendkreistag besteht maximal aus 40 stimmberechtigten Mitgliedern.