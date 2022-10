Friedberg

18:15 Uhr

Umfrage in Friedberg: Wie gelingt Ihnen das Sparen im Alltag?

Plus Wir haben Passantinnen und Passanten in der Friedberger Innenstadt gefragt, wie sie mit den steigenden Kosten umgehen.

Von Franziska Kollmann Artikel anhören Shape

Lebensmittel, Heizung, Strom, Benzin: Alles wird teurer, doch die Gehälter und Renten steigen nicht in gleichem Maß. Wie kann man sparen? Dazu gibt es verschiedene Taktiken. Manche sparen am Wasserverbrauch, andere versuchen, den Stromverbrauch ihrer elektronischen Geräte einzuschränken und häufiger öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Wir wollten wissen, wie die Menschen in Friedberg sparen. Dazu haben wir Passantinnen und Passanten in der Innenstadt befragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen