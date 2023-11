Friedberg

vor 34 Min.

Umweltausschuss lehnt Baumfällungen an der Bozener Straße ab

Plus Platanen an der Bozener Straße in Friedberg dürfen stehen leiben. Auch eine vom Borkenkäfer befallene Fichte auf dem Weg zum Friedhof wird nicht gerodet.

Von Thomas Goßner

Platanen sind keine einfachen Bäume. Sie müssen regelmäßig geschnitten werden, weil sie selbst im Alter noch kräftig wachsen. Ihr stark wucherndes Wurzelwerk hebt zudem Asphalt und Pflastersteine. In der Bozener Straße wollte die Tiefbauabteilung der Friedberger Stadtverwaltung darum zwei von ihnen fällen - und stieß damit im Umweltausschuss des Stadtrats auf massiven Widerstand, obwohl Ersatzpflanzungen vorgesehen waren.

Die Platanen entlang der Bozener Straße wurden seinerzeit entweder im Bereich der Parkbuchten oder an den Gehwegen gepflanzt. Weil die Gruben teilweise nur einen Meter breit waren, haben sich nach Angaben der Stadt die Wurzeln unkontrolliert ausgebreitet und die angrenzenden Gehsteige beschädigt.

