Unbekannte brechen in Kiosk am Friedberger See ein

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in den Kiosk am Friedberger See eingebrochen. Die Täter hebelten die Holzlagertüre des Kiosks auf und entwendeten mehrere Bierkästen sowie Leergut. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Der Beuteschaden wird auf ca. 325 Euro beziffert. Mögliche Zeugen oder Zeuginnen des Einbruchs werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

Friedberger See Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kiosk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis